Almeria - Alcorcon karşılaşma önü

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Almeria, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Alcorcon takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. 46 puanlı Almeria 16. sırada bulunuyor, Alcorcon 48 puana sahip ve 14. sırada. Ev sahibi Almeria, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Alcorcon son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 319 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Almeria kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.60, Alcorcon sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler.

Almeria son haftadaki Reus Deportiu müsabasında 1-0 kazandı.

Alcorcon ise Lugo maçında 3-0 kazandı.

Almeria, evinde 9 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 18 gol yedi.

Alcorcon, dış sahada 5 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Alcorcon 16 kez gol sevinci yaşadı, 31 kez topu ağlarında gördü.