Almeria - Barcelona II düellosu

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Almeria, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Barcelona II takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 39 puanlı Almeria 18. sırada bulunuyor, Barcelona II 37 puana sahip ve 20. sırada. Almeria son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Barcelona II, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 345 kodlu maçı oynayanlar; Almeria galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Barcelona II galibiyet oranı 2.50. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Almeria son haftadaki CD Guadalajara (İSP) müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Barcelona II ise Ponferradina karşılaşmasında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Almeria, 19 gol attı ve 18 gol yedi.

Barcelona II, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Barcelona II, deplasmanda 21 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.