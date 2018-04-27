Almeria - Barcelona II düellosu

Almeria ve Barcelona II, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 39 puanlı Almeria 18. sırada bulunuyor, Barcelona II 37 puana sahip ve 20. sırada. Almeria, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Barcelona II son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 345 kodlu maçı oynayanlar; Almeria galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Barcelona II galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Almeria son haftadaki CD Guadalajara (İSP) müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Barcelona II ise Ponferradina maçında 3-2 yenildi.

Almeria, evinde 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 18 gol yedi.

Barcelona II, dış sahada 4 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Barcelona II 21 kez gol sevinci yaşadı, 24 kez topu ağlarında gördü.