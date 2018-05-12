Almeria - Granada 74 düellosu

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Almeria, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Granada 74 takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. 43 puanlı Almeria 17. sırada bulunuyor, Granada 74 55 puana sahip ve 10. sırada. Almeria, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Granada 74 son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 547 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Almeria kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.90, Granada 74 sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Almeria son haftadaki Sevilla müsabasında 2-1 yenildi.

Granada 74 ise Real Sociedad maçında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Almeria, 20 gol attı ve 18 gol yedi.

Granada 74, dış sahada 3 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Granada 74 18 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.