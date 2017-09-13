Alp Kırşan'ın gözü sevenlerini korkuttu

Sunucu ve oyuncu Alp Kırşan sosyal medya hesabından paylaştı, takipçileri gerçeği anlayana kadar büyük bir korku yaşadı. Kırşan deniz tutkusuyla öne çıkan bir isim. Alp Kırşan ne yazık ki bu tutkusunun karşılığını talihsiz bir kaza ile aldı.

Av sezonunun açılmasıyla birlikte denize açılan Alp Kırşan yakaladığı bir kalamarın yüzüne yaptığı şeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Son derece korkutucu bir görüntüye bürünen gözünü ve buna yol açan kalamarı objektife gösteren Alp Kırşan fotoğrafın altına da “Ben kalamarin suratima s… severim” notunu düştü.

Alp Kırşan’ın bu fotoğrafına gelen yorumların pek çoğu onun gözüne zarar geldiğini sandıkları şeklinde oldu.

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