Hürriyet'in haberine göre, alışveriş yapan oyuncu, “Giyim konusunda kız arkadaşınızdan fikir alır mısınız?” sorusuna şöyle yanıt verdi:



“Eğer kız arkadaşım olursa fikrini alırım ama şu an ilişki için harcayacak zamanım yok. Kariyerime odaklanmış durumdayım.”

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