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"ALPAGU Blok II versiyonu önümüzdeki ay testlere başlıyor ve yıl sonu itibarıyla tamamen bitmiş olacak. Yıl sonu itibarıyla hem ALPAGU Blok II'yi hem de KARGU'nun çok daha güçlü KARGU III versiyonunu teslim edeceğiz diye tahmin ediyorum. Yıl sonuna kadar 'sürü drone'ları çıkarmış olacağız. Dolayısıyla 2019'dan itibaren hem KARGU ve ALPAGU'ları hem de ikisini birden sürü halinde çalıştırabileceğiz. Bu aslında dünya için de bizim için de çok çok yeni bir yaklaşım. Normalde birden fazla drone hedefe gönderilebiliyor ama onları sürü halinde gönderme yaklaşımı dünyada çok yeni. Bizim kastettiğimiz gerçek anlamdaki sürü mekanizması. Bu konuda dünyada yapılan çalışmalar var ama pek çoğu laboratuvar seviyesinde. Bizimki yıl sonunda çıkmış olacak, 2019'dan itibaren KARGU ve ALPAGU'ları sürü halinde kullanıyor olacağız."