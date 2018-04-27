İş-Yaşam

ALPAGU ile KARGU dünyanın ilgisini çekiyor

07.02.2018 - 12:31 | Güncelleme:

"Türkiye'nin gökyüzündeki askerleri" olarak nitelendirilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kullanımına sunulan "kamikaze drone"lar dünyanın ilgisini çekti. Bu drone'ların ilk ihracat başarısına yıl içinde imza atılması bekleniyor

  • 1 ALPAGU ile KARGU dünyanın ilgisini çekiyor
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    "Türkiye'nin gökyüzündeki askerleri" olarak nitelendirilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kullanımına sunulan "kamikaze drone"lar dünyanın ilgisini çekti. Bu drone'ların ilk ihracat başarısına yıl içinde imza atılması bekleniyor.

     

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  • 2 ALPAGU ile KARGU dünyanın ilgisini çekiyor
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    Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) Genel Müdürü Davut Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'da, kamikaze drone çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

     

  • 3 ALPAGU ile KARGU dünyanın ilgisini çekiyor
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    Sabit kanatlı kamikaze drone ALPAGU ile döner kanatlı kamikaze drone KARGU ürünlerini yaklaşık 1 yıl önce çıkardıklarını anımsatan Yılmaz, geçen sürede ürünlerin hem mühimmat hem de platform olarak daha güçlü hale getirildiğini söyledi.

     

  • 4 ALPAGU ile KARGU dünyanın ilgisini çekiyor
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    Yılmaz, Eurasia Airshow'da, ilk modeline göre çok daha büyük ve güçlü olarak yenilenen sabit kanatlı kamikaze drone ALPAGU Blok II, geliştirilen döner kanatlı kamikaze drone KARGU ile ALPAGU Blok II'nin çoklu fırlatma sistemini tanıttıklarını bildirdi.

     

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  • 5 ALPAGU ile KARGU dünyanın ilgisini çekiyor
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    Davut Yılmaz, söz konusu ürünler tamamlandığında ülke savunması açısından önemli bir güç oluşturacaklarını vurguladı. "Kamikaze drone"lara yurt dışında gösterilen ilgiyi değerlendiren Yılmaz, şöyle konuştu:

     

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