Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın kurucusu ve foto-muhabir olan Alpaslan Dikmen, ölümünün 7. yılında anılıyor. Peki Alpaslan Dikmen kimdir?

ALPASLAN DİKMEN KİMDİR?

Alpaslan Dikmen, 20 Aralık 1965 tarihinde Bursa'da doğdu. Spor yazılarıyla basın dünyasına giriş yapan Alpaslan Dikmen, meslek olarak da foto-muhabirlik yaptı. Fotoğrafçılığı sevdiğinden ve futbolculara yakın olmayı istediğinden bu mesleği seçmişti.

2001 yılında Galatasaray taraftarlarıyla birlikte ultrAslan adını verdiği bağımsız taraftar grubunu kurdu ve günümüzde de halen Galatasaray'ın en bilinen taraftar grubu ultrAslan'dır.

2008 yılında ailesiyle birlikte bayramı Antalya'da geçirmek için yola çıktılar. Ancak Bursa yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

28 Eylül 2008 günü Şişli Camii'nde kılınan cenaze namazına Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Futbol A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin, profesyonel futbol takımı oyuncularından Ümit Karan, Dikmen'in ailesi ve yakınları ile başta Galatasaray taraftarları olmak üzere Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve diğer takımların taraftarları'da katıldı. Hasdal Mezarlığı'na defnedildi. Ölümünden sonra Ali Sami Yen stadındaki Eski açık tribününe onun ismi verildi.

Alpaslan Dikmen

Alpaslan Dikmen kimdir?

Alpaslan Dikmen ne zaman öldü?