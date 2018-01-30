Furkan Vakfı'na yapılan operasyonda aralarında Vakıf Başkanı Alparslan Kuytul'un da yer aldığı 21 vakıf yöneticisi ve üyesinin gözaltına alındığı, çok sayıda doküman ve dijital materyale el konulduğu, belirlenen adreslerde aramaların devam ettiği öğrenildi.

Alpaslan Kuytul kimdir?

Alparslan Kuytul (20 Ağustos 1965 Adana, Türkiye), Furkan Vakfı'nın Başkanı'dır. 1980'lerdeki çalışmalarının ardından 1994 yılında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurdu.

Alparslan Kuytul 1965 yılında Adana'nın 46 km güneyindeki Karataş ilçesinde Dünya'ya geldi. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1993-1997 yılları arasında da Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslâm Hukuku bölümünde okudu.

1997 yılında Ezher Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Ezher Üniversitesi'nde okuduğu yıllarda Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurmuştur. Kuytul'un kendisine ait İnternet üzerinden yayın yapan bir kanalı vardır. Ayrıca 2011 yılından beri Furkan Nesli Dergisi'nin başyazarlığını yapmaktadır

Alpaslan Kuytul neden gözaltına alındı ?

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Vakıf Başkanı Alparslan Kuytul'un da yer aldığı 21 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "kamu düzenini bozmaya karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma başlatıldı.

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