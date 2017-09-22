Alpay Özalan basının antrenman sahasına girmesini yasakladı

Ligde ve kupada aldığı sonuçlarla sportif alanda başarı yakalayamayan Samsunspor'da Teknik Direktör Alpay Özalan dün yaptığı, "Bu kadar kalabalık gelmeniz için böyle sonuçlar mı almamız lazım" açıklamasının ardından bugün de basının antrenman sahası içerisine girmesini yasakladı. Özalan, basın mensuplarının her zaman çekim yaptıkları yerlere girmesine izin vermeyerek, tesislerin köşesinde şeritle belirlediği alanda çalışılmasını istedi. Kulübün basın medya sorumlusu ile basın mensuplarına haber gönderen Özalan'ın, 'Hakkında yalan haber yapıldığı için böyle bir karar aldığını' söylediği belirtildi.



"HOCA, BİZ VE FUTBOLCULAR ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR"

Hocanın ve camianın zor günler geçirdiğini ve durumun konuşulacağını ifade eden Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu, "Basının neden buraya alındığını konuşurum. Ne için neden yapıldığını sorarım. Bir çözüme kavuştururuz. Şu anda hep birlikte zor günler geçiriyoruz. Hoca, biz, siz ve futbolcular zor günler geçiriyor. Kavgadan uzak, birlik ve beraberlik içerisinde bu sorunları çözmemiz gerekiyor. Biz yönetim olarak doğru kararlar alabilmek için çaba sarf ediyoruz. Sportif alandaki başarısızlık başta ben de olmak üzere hepimizde sıkıntılı süreç yaşatıyor. Türkiye'nin en zor çözülmesi gereken mali kriterleri geçiyoruz, birçok kulüp ceza yerken biz kurtuluyoruz. Bunun mutluluğunu bile yaşayamıyoruz. Hocaya olduğu kadar bana da çok büyük tepkiler var. Ben yaptıklarımda doğru olduğuna inandığım için çaba sarf ediyorum. Birlik olmamız lazım. Kavga edersek hiçbir soruna çözüm bulamayız. Hepimiz açısından işler daha farklı yerlere gider. Herkes tepki koymakta haklı. Bütün maçları kazanmak, en büyük hedefimiz olması lazım. Ben yapılan eleştirilerin hepsini üstüme alıyorum. Bu kulübün başkanı benim, en son kararı verecek olan da benim. Elimizden geldiği kadar mücadeleye devam edeceğiz. Ligdeki kadrolara baktığım zaman bu kadronun başarılı olacağını inanıyorum. Bu söylediklerime aldığımız sonuçlardan dolayı haklı olarak yine tepkiler olacak. İnşallah sonu hayırlı olacak" dedi.



Antrenmanın sonunda basının yasaktan dolayı giremediği alana Samsunsporlu taraftarlar girdi. Futbolcular ile konuşan taraftarlar, Ankaragücü maçının son dakikasına kadar takıma destek vereceklerini, bu maçın da kaybedilmesi sonrasında sabırlarının taşacağı uyarısında bulundular. Taraftarların futbolcularla konuştuğu esnada, Teknik Direktör Alpay Özalan tesislerin içerisine girdi.

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