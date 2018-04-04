Küçük yaşta televizyon dünyasına atılan ayrıca Justin Bieber benzerliği ile gündeme gelen Alper Erözer kimdir? YouTube fenomeni Alper Erözer kaç yaşında?
ALPER ERÖZER KİMDİR?
Alper Serge Erözer, 2004 yılında dünyaya gelmiştir. Henüz 13 yaşında olan Erözer, 2016 yılında çeşitli reklamlarda oynayarak televizyon dünyasına ilk adımı atmıştır. Çeşitli reklam filmlerinde rol almasının ardından Fox Tv ekranlarında yayınlanan Komşular adlı dizi de rol almıştır.
Alper Erözer, YouTube kanalından sözlerini kendisinin yazdığı ‘’I Think You Love Me Now’’ adlı şarkı ile milyonların beğenisini kazanarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ardından aranjör ve besteci Suat Aydoğan'ın keşfettiği 13 yaşındaki Alper Erözer, ‘’Hey World World’’ adlı albümünü piyasaya sundu.
Suat Aydoğan’ın imzası ile 6 İngilizce, 2 Türkçe ve 1 Türkçe Club Mix olmak üzere toplam 9 şarkılık ilk albümü olan 'Hey World World'ü seslendiren Alper Erözer, albümde bulunan İngilizce şarkılarının sözlerini ise babası Cenk Erözer ile birlikte yazdı. Albümün ilk çıkış şarkısı olan "Enerji" için video klibini çekene Alper Erözer'in çok büyük bir hayran kitlesi mevcut.
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