HT Magazin'de yer alan habere göre, oyuncu, ‘Kendinize karşı en bonkör olduğunuz konu nedir?’ sorusuna ilginç bir yanıt verdi:



“Kendimi çok fazla eleştiririm. Kendimi izlemeye tahammülüm yok. Kendimi çok beğenmiyorum açıkçası. İzlediğimde de sinirlerim bozuluyor.”





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