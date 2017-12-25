Devrim Yakut ile eşi Alper Kut önceki akşam Cihangir’de görüntülendi.

Makaron'un haberine göre, geçtiğimiz haftalarda gittiği bir mekanda bir kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Kut, “Eşim mekanın iç kısmındaydı. Yanımdaki kadın da bir arkadaşımızın kızıydı. Onlar da zor durumda kaldı. Yanlış anlaşıldı” dedi.

Devrim Yakut

Alper Kut