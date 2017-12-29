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ROTAYI NİŞANTAŞI'NA ÇEVİRDİLER

Kız arkadaşlarıyla VIP minibüse bindiği sırada objektiflere yakalanan Alper Potuk ise tanınmayacağını zannederek yüzünü cama yapıştırınca ortaya bu ilginç poz çıktı. Yol üstünde buluşan grup, rotayı Nişantaşı’nda başka bir mekâna çevirdi. Muhabirleri fark eden Tufan depar atarak içeri girdi.