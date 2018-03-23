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Hürriyet'in haberine göre; Tuvana Türkay önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. Futbolcu Alper Potuk’la kısa bir ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen oyuncu, ilişkisiyle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Biz birbirimize âşığız. Ayrılığa dayanamadık ve yeniden barıştık. Bu aşkın bitmesine izin vermedik.”