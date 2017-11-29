Alper Potuk ilk hat-trick'i için mutlu!

Ülker Stadı'nda oynanan maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alper, "Ligde yakaladığımız havayı devam ettirmek açısından bugünkü maç çok önemliydi. Galibiyet serilerine ihtiyacımız vardı. Hem ligde hem de kupada kazanmaya devam etmek istiyorduk. Bugün bunu başardığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacaklarını hatırlatan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Hafta sonu Kasımpaşa ile önemli bir maçımız var. Rakiplerimiz birbiriyle oynuyor. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. İnşallah hafta sonu da aynı öz güvenle oynayıp, maçı kazanırız." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor karşılaşmasında "hat trick" yapan Alper Potuk, "Sezona iyi bir başlangıç yapmıştım. İyi giderken bir sakatlık yaşadım. Sonrasında kart cezası aldım. Bu ara benim için kötü oldu. Bu maç da öz güvenimi arttırmak ve form grafiğimi yükseltmek için çok önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın kendisini forvette oynattığına değinen sarı-lacivertli futbolcu, "Hocamız gol bölgesine daha yakın oynatıyor. Bugün ikinci yarı tekrar oraya çekti. Forvet sıkıntısı var. Hocamızın şans vermesi durumunda elimden geleni yapacağım." şeklinde görüş belirtti.

Alper Potuk, profesyonel kariyerinde ilk kez "hat trick" yaptığı için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.