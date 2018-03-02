Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ilk yarının sonunda gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın 39. dakikasında yaptığı faul sonrası sarı kart gören Alper, 4 dakika sonra ise Tolgay Arslan'a oyun durduktan sonra fiziki müdahalede bulundu. Alper, bu hareketi sonunda hakem Fırat Aydınus'tan ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan milli futbolcu şu ifadeleri kullandı;

"Büyük bir motivasyonla başladığım halde aşırı kazanma hırsımla sakinliğimi koruyamamak kırmızı kart görmeme yol açtı. İkinci yarıda yalnız bıraktığım takım arkadaşlarım başta olmak üzere bütün FENERBAHÇE camiasından özür diliyorum. Önümüzdeki zorlu süreçte bu kutsal forma için terimin son damlasıma kadar mücadele edeceğimden hiç şüpheniz olmasın."