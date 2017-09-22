Alper Saldıran-Pınar Tuncegil çifti evliliklerinin 4. yılını kutladı

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Evliliklerinde 4. yıl geride bırakan mutlu çift sosyal medyadan birbirlerine olan aşklarını bir kez daha dile getirdi. Pınar Tuncegil düğün fotoğrafını paylaşıp altına: '4 yıl olmuş bile.. Zaman gerçekten su gibi akıyor. İnsan önce kendine sonra sevdiklerine sarılmaktan korkmamalı. Hayat sevince güzel...Not: Aramızda kalsın bu adamı seviyorum' mesajını yazdı.