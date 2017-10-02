Alper Yılmaz: "Kadro oluştururken ciddi sorunlar yaşadık"

Alper Yılmaz, takım yapısında büyük oranda değişikliğe gittiklerini kaydederek, "Sezon öncesi kadroyu oluştururken ciddi sorunlar yaşadık. İstediğimiz bazı oyuncuları alamadık. Sözleşmesi bitmeyenler vardı, bazıları gelmek istemedi, bazı basketbolculara da bütçemiz yetmedi. Elimizden geldiği kadar en iyi oyuncuları transfer etmeye çalıştık." dedi.

Mevcut 15 kişilik kadroda 12 yeni oyuncuları bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Bunların üçü 1999 doğumlu. Bir alışma süreci olacağı kesin. Yaz dönemini iyi geçirdik. Tam hazır olduğumuzu söyleyemem ama bu dönemde olabileceğimiz kadar iyiyiz. İlk maçımızı Pınar Karşıyaka deplasmanında oynayacağız. Ligin zoru deplasmanlarından biri. Sonrasında ise THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'i ağırlayacağız. Hazır olmamız gereken bir dönemdeyiz. Elimizden geleni yapıp, maç maç gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"HEDEFLERİMİZDE SAPMA YOK"

Alper Yılmaz, kadroda yaşanan değişime karşın Anadolu Efes'in sezon içi hedeflerinin aynı şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın NBA'e ye gitmesinden sonra yerlerini doldurmak için altyapı oyuncularını tercih ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Onlara şans vermek, onları yetiştirmek istiyoruz. Anadolu Efes her zaman Türkiye'de şampiyonluk, THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final hedefleyen bir takım olmuştur. Bu sene bütçemiz daha düşük olsa da oyuncularımızın çoğu değişse de hedeflerimizde sapma yok. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Geçen seneden biraz daha farklı bir basketbol yapısıyla oynamak zorundayız." diye konuştu.

"ÖNCÜ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Lacivert-beyazlı yönetici, yerlilerin yeterli şans bulamadığı ve altyapıdan istenilen seviyede oyuncu çıkaralamadığı yönündeki görüşlerle ilgili şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızın kadrosunda bizden yetişmiş 7 oyuncu, bir de antrenör vardı. Altyapıya her zaman destek vermeyi sürdürdük ve buna devam ediyoruz. Milli takımımızda bizi gerçekten çok iyi temsil eden Cedi Osman ve Furkan Korkmaz da altyapımızdan çıkardığımız oyuncular olarak yerlerini aldı. Oyuncu yetiştirmeye devam etmek istiyoruz. Şartlar belki benim oynadığım dönemden farklılaştı ama herkesin kendisini rakip olarak görmesi, oynayabileceğine inanması gerekiyor. Bu sene kurulan Basketbol Gençler Ligi de önemli bir imkan olacaktır. Hepimizin Türkiye'de yetişmiş oyuncuya ihtiyacı var. Hep beraber bu işin altından kalkabiliriz. Bu konuda öncü olmaya devam edeceğiz."

"FURKAN'IN ALIŞMASI GEREKİYOR, CEDİ'NİN ZAMANI GELMİŞTİ"

Alper Yılmaz, NBA'de oynama şansı yakalayan milli basketbolcular Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın başarılı olacaklarına inandığını belirtti.

Furkan Korkmaz'ın NBA'in fiziksel sertliğine uyum sağlaması gerekitiğine dikkati çeken Yılmaz, "Furkan'ın biraz daha alışması gerekiyor. Özellikle NBA'deki fiziksel oyuna nasıl tepki vereceği önemli. Yaz ligini ise çok iyi geçirdi. Cedi Osman'ın ise artık zamanı gelmişti ve gitmesi gerekiyordu. O bir plan çerçevesinde gitti. Gittiği takım Cleveland Cavaliers'ta kadro çok dolu. Orada ne kadar şans bulabilir bilmiyorum ama gittikçe artan bir şekilde iyi oynayacaklarını düşünüyorum. Eğer orada yapamazlarsa da Anadolu Efes'in kapıları her zaman onlara açık." şeklinde görüş belirtti.

HEDEF DÖRTLÜ FİNAL

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin son derece çekişmeli geçeceğine inandığını anlatan Alper Yılmaz, THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final hedefleri olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon gördük ki yeni bir dönem var. Çok zorlu ve uzun bir lig. Takımlar yine çok güçlü. Avrupa'nın en iyi 16 takımı bir arada. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacağımız maçlarda çok ciddi seyirci desteğine ihtiyacımız var. Tüm basketbolseverleri, Real Madrid maçıyla başlamak üzere salona davet ediyoruz. Başından sonuna kadar çok iyi oynamak lazım. Yeni kurulan bir takım olmamız nedeniyle sıkıntılarımız olabilir ama sonunu iyi getirmek önemli. Play-off etabına ev sahibi avantajıyla girebilmek büyük önem taşıyor. Geçen sene ucundan döndüğümüz Dörtlü Final hedefini bu sene inşallah başarırız."

MURIC: EFES'İN TEKLİFİNİ LETONYA MAÇINDAN ÖNCE ALDIM

Anadolu Efes'in yeni transferi Sloven basketbolcu Edo Muric, lacivert-beyazlılardan transfer teklifini Eurobasket çeyrek finaldeki Letonya maçından önce aldığını açıkladı.

Yeni sezona yeni kadro ile giren Anadolu Efes, Euroleague ve Türkiye Ligi için hazırlıklarını sürdürüyor. Euroleague için düzenlenen medya gününde lacivert-beyazlıların yeni transferlerinden Sloven oyuncu Edo Muric, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye geldiğinden beri kariyerinin çok güzel gittiğini belirten Muric, "İlk önce Banvit ile Türkiye Kupası'nı kazandık. Sonra Slovenya ile Avrupa şampiyonu oldum. Şimdi Anadolu Efes forması ile oynayacağım. Yeni sezonun yine bana güzel şeyler getirmesini bekliyorum" diye konuştu.

Anadolu Efes'ten EuroBasket'ten önce teklif aldığını açıklayan Sloven oyuncu, "Ama bu resmi teklif değildi. Son resmi teklifi ise çeyrek finaldeki Letonya maçından önce aldım. Daha sonra kendimi Anadolu Efes'te buldum. Efes'in gelmeden önce de büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Çok doğru bir organizasyon biliyordum. Bu yüzden seçim yapmam kolay oldu. Burada harika bir ortam var. Transfer olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Lacivert-beyazlıların Başantrenörü Velimir Perasovic hakkında da konuşan 25 yaşındaki basketbolcu, "Perasovic, Avrupa'nın en iyi koçlarından biri. Onun oyunu da çok seviyorum. Sert savunma, agresif oynama ve hızlı hücum gibi yüksek tempo basketbol oynatıyor. İlk antrenmandan sonra bunun benim için doğru olduğuna karar verdim. Her antrenmanda daha fazla çalışarak, sisteme alışacağım" değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız basketbolcu, şampiyon olmak için tüm güçlerini ortaya koyacaklarını belirtti. Euroleague'de çok güçlü takımların olduğunu ifade eden Muric, "CSKA Moskova, Fenerbahçe, Real Madrid ve Baskonia bizi zorlayacak 4 takım gibi gözüküyor. Her maç sahada kazanılıyor. Maç maç düşünmeniz gerek. Biz de bu maçlarda sahada yüzde yüzümü vererek, başarılı olmak zorundayız" dedi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda kazandıkları EuroBasket'in hatırlatılması üzerine yıldız oyuncu, "Birbirimize çok inandık. Aramızdaki bağlar çok kuvvetliydi. Turnuvada şunu gördük; takım kimyası en kuvvetli takım bizdik. Bu sayede de şampiyon olduk" diyerek sözlerini noktaladı.