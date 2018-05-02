Cadde'nin haberine göre, öğlen saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde kısa bir süre mağazaları dolaşıp yazlık alışveriş yapan 'Çukur' dizisinin başarılı oyuncusu Alperen Duymaz, "Bugün repo günümüz. Dizi çekimleri gayet güzel gidiyor. Tatlı bir yorgunluk var üzerimizde. Çekim sırasında sokakta bulunan insanların bizi çevirip övgülerde bulunması da bizi ayrıca mutlu ediyor” dedi.

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