Alperen Duymaz ve Burcu Özberk el ele

Beraber rol aldıkları dizinin setinde tanışan Alperen Duymaz ve Burcu Özberk’in sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü.

Özberk ile Duymaz’ın yaklaşık 2 aydır birlikte olduğu ortaya çıktı. Dün ele ele görüntülenen çift, sürpriz aşkla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı. (Magazin D)

Alperen Duymaz

Burcu Özberk