TRT 1 ekranlarında yayımlanan 'Aslan Ailem'de rol alan Burcu Özberk, bir süredir 'Çukur' dizisine Emrah karakteriyle katılan Alperen Duymaz'la aşk yaşıyordu.

Posta'nın haberine göre, geçen gün Bebek'te ortaya çıkan oyuncu Burcu Özberk, ilişkisinin nasıl gittiğinin sorulması üzerine "Siz henüz duymadınız mı? Biz ayrıldık" dedi ve aracına binerek uzaklaştı.