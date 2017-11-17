Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin davada görev itirazında bulunuldu

İzmir'in Çiğli ilçesinde, 3 yaşındaki Alperen Sakin'in serviste unutularak ölmesinin ardından asliye ceza mahkemesinde yargılanan 2'si tutuklu 6 sanığın ağır ceza mahkemesinde yargılanması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı tarafından görev itirazında bulunuldu.
İHA'nın haberine göre, İzmir'de, 3 yaşındaki Alperen Sakin'in serviste unutularak hayatını kaybetmesinin ardından asliye ceza mahkemesinde yargılanan 2'si tutuklu 6 sanığın ağır ceza mahkemesinde yargılanması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen bir üst mahkemeye, sanıkların işlemiş oldukları suçların toplumda infial uyandıran suçlardan olması, kastı aşan insan öldürme suçu kapsamına girebileceği nedeniyle görev itirazında bulundu.
Geçtiğimiz 15 Ağustos günü, Çiğli ilçesinde 3 yaşındaki Alperen Sakin, bir anaokulu servisi içerisinde unutuldu ve saatlerce araç içerisinde kalarak hayatını kaybetti. Olay tüm Türkiye'yi üzüntüye boğarken, servis şoförü Tamer İ., kreş sahibi ve aynı zamanda servis şoförünün eşi Yurdagül İ. tutuklanırken, 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Servis şoförü Tamer İ. ve eşi Yurdagül İ.'nin tutuklu yargılandığı davada savcı, karı-koca hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamalarından 3 yıldan 14 yıla kadar ceza talep etti. Tutuksuz yargılanan servis hostesi Dilara K. hakkında da 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcı yine okuldaki görevlilerden Bekir G. hakkında "bilinçli taksirli ölüme sebebiyet verme" suçundan 3 yıldan 9 yıl, Arzu G. hakkında ise "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlarından 2 yıldan 5 yıla kadar cezasını istedi. Öte yandan, Ahmet S. içinse "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme", "suçuna azmettirme" suçlarından 6 aydan 5 yıla kadar ceza talep edildi.
Yaşanan olay sonrasında savcı Şükran Dedeağaoğlu'nun sanıklar hakkında hazırladığı iddianame Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edilirken, sanıklar hakkında dava açıldı. Sanıklar geçtiğimiz 9 Kasım günü ilk kez hakim karşısına çıktı. Görülen davada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, dosyanın Karşıyaka Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti ancak hakim talebi ret etti. Avukat Müjgan Bilgen Özen, geçtiğimiz gün bir üst mahkeme olan Karşıyaka 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunarak davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesini talep etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Özen'in verdiği dilekçede, sanıkların işlemiş oldukları suçların toplumda infial uyandıran suçlardan olması, yargılama sonucunda sanıkları alacakları cezaların miktarının Asliye Ceza Mahkemesi'nin görev alanını aşması, ayrıca duruşmada dinlenen sanık beyanlarına ve dinlenecek tanık beyanları sonucunda suç vasfı değişebileceğinden, suçların kastı aşan insan öldürme suçu kapsamına girebileceği nedeniyle görev itirazında bulunarak dosyanın Karşıyaka Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep ettiğini fakat mahkemece kabul edilmediğini belirtti. Ayrıca, Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin ara kararı kamu vicdanına, hakkaniyetine, hukuka aykırı olduğunu, bir üst mahkemeye başvurma zorunluğu oluştuğunu, bu nedenle Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin ara kararının bozularak dosyanın Karşıyaka Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmesi talep edildi. Öte yandan, önümüzdeki Pazartesi günü görülecek dava tanıkların dinlenmesi ile devam edilecek.
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