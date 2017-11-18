Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin davada hazırlanan rapor ortaya çıktı

İzmir'in Çiğli İlçesi'nde, kreş servisinde unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne neden olan Özel Sevgi Yumağı Anaokulu ile ilgili Milli Eğitim müfettişleri tespitler ve velilerin anlatımları ile rapor hazırladı. Raporda, anaokulundaki bazı öğrencilerin yaşları tutmadığı için kurallara aykırı olarak okula kabul edildiği, resmi kayıtlarının yapılmadığı, okulun top havuzu odası, bodrum kattaki bölüm gibi yerlerin yaş gruplarına göre ceza odası olarak kullanılıp, minik öğrencilerin buralara kapatıldıkları ortaya çıktı. Ayrıca veliler, çocuklarının kollarında morluklar ve diş izleri gördüklerini anlattı.
DHA'nın haberine göre, Çiğli'nin Köyiçi Mahallesi'nde geçen 15 Ağustos'ta meydana gelen olayda, Serkan Sakin ile Buket Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na götürülmek üzere servis sürücüsü 47 yaşındaki T.İ. ile rehber personel 17 yaşındaki D.K.'ya teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak okula girdi. Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Alperen'in kreşte olmadığını saatler sonra fark eden öğretmenler ile görevliler, okul ve bahçesini aramaya başladı. Aramadan sonuç alınamayınca okulun güvenlik kamerası kayıtları incelendi, Alperen'in okula hiç girmediğini görüldü. Bunun üzerine okul servisine bakan görevliler, minik Alperen'in, sabah oturduğu koltukta cansız bedenini buldu. Okul yöneticileri polise verdikleri ilk ifadelerinde gerçeği sakladı, Alperen'in uyku saatinde uyutulduğu ve bir daha uyanmaması üzerine hastaneye götürüldüğü söylendi. Bu durumdan şüphelenen polis, bir görevlinin ifadesinden yola çıkarak olayı aydınlattı. Alperen'in kreş servisinde unutulduğu için öldüğü ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında servis sürücüsü T.İ. ile eşi okulu işletmecisi Y.İ. tutuklandı.
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