Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin davada hazırlanan rapor ortaya çıktı

İzmir'in Çiğli İlçesi'nde, kreş servisinde unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne neden olan Özel Sevgi Yumağı Anaokulu ile ilgili Milli Eğitim müfettişleri tespitler ve velilerin anlatımları ile rapor hazırladı. Raporda, anaokulundaki bazı öğrencilerin yaşları tutmadığı için kurallara aykırı olarak okula kabul edildiği, resmi kayıtlarının yapılmadığı, okulun top havuzu odası, bodrum kattaki bölüm gibi yerlerin yaş gruplarına göre ceza odası olarak kullanılıp, minik öğrencilerin buralara kapatıldıkları ortaya çıktı. Ayrıca veliler, çocuklarının kollarında morluklar ve diş izleri gördüklerini anlattı.



DHA'nın haberine göre, Çiğli'nin Köyiçi Mahallesi'nde geçen 15 Ağustos'ta meydana gelen olayda, Serkan Sakin ile Buket Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na götürülmek üzere servis sürücüsü 47 yaşındaki T.İ. ile rehber personel 17 yaşındaki D.K.'ya teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak okula girdi. Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Alperen'in kreşte olmadığını saatler sonra fark eden öğretmenler ile görevliler, okul ve bahçesini aramaya başladı. Aramadan sonuç alınamayınca okulun güvenlik kamerası kayıtları incelendi, Alperen'in okula hiç girmediğini görüldü. Bunun üzerine okul servisine bakan görevliler, minik Alperen'in, sabah oturduğu koltukta cansız bedenini buldu. Okul yöneticileri polise verdikleri ilk ifadelerinde gerçeği sakladı, Alperen'in uyku saatinde uyutulduğu ve bir daha uyanmaması üzerine hastaneye götürüldüğü söylendi. Bu durumdan şüphelenen polis, bir görevlinin ifadesinden yola çıkarak olayı aydınlattı. Alperen'in kreş servisinde unutulduğu için öldüğü ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında servis sürücüsü T.İ. ile eşi okulu işletmecisi Y.İ. tutuklandı.

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Kamuoyunun tepkisine neden olan olayın ardından Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar servis sürücüsü Tamer İ. ile eşi okul işletmecisi Yurdagül İ., tutuksuz sanıklardan servis görevlisi D.K. ve sorumlu müdür B.G. hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' ile 'suç delillerini yok etmek' suçlarından toplam 14'er yıl hapis cezası istendi. Öğretmen A.G. hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten 6 yıla kadar hapis cezası, okul çalışanı A.S. hakkında ise 'suç delillerini yok etmek'ten 5 yıla kadara hapis cezası talep edildi.Geçen 9 Kasım'da, sanıkların, Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Bu arada, Alperen Sakin'in ölümüne neden olan skandallar zincirini ortaya koyan görüntüler de ilk kez ortaya çıktı. Okul sahibinin skandalı örtbas edebilmek için önce yerinden söktürüp gizlediği ardından polisin araştırmalarıyla bulunan okula ait güvenlik kamerası kayıtları da saniye saniye uzmanlarca incelendi. O anlarda neler yaşandığı görüntülerde yer aldı.Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'nda yaşanan skandalla ilgili olarak Milli Eğitim Müdürlüğü de rapor hazırladı. Milli Eğitim müfettişlerinin okuldaki incelemeleri, veliler ve çalışanları dinledikten sonra hazırladığı raporlardaki hem tespitler hem de anlatımlar, şaşkına çeviren olayları gözler önüne serdi. Buna göre, bazı öğrencilerin yaşları tutmadığı için kurallara aykırı olarak okula kabul edildiği, resmi kayıtlarının yapılmadığı, okulun top havuzu odası ve bodrum kattaki bir yerin, yaş gruplarına göre ceza odası olarak kullanıldığı, minik öğrencilerin buralara kapatıldıkları anlaşıldı. Ayrıca bazı veliler, çocuklarının kollarında morluklar ve diş izleri gördüklerini anlattı. Okul öğrencilerinden M.K.H.'nin babası Berat H., çocuğunun 33 aylıkken okula kaydının yapıldığını ve resmi kayıt yapıldığını bildiklerini anlattı. Berat H., aylık ödedikleri eğitim ücreti için ise ödeme belgesi verilmediğini, birkaç kez istemelerine rağmen hep geçiştirildiklerini ifade etti. Çocuğunun kolunda morluklar olduğunu da söyleyen Berat H., "Karanlıktan korkuyor, tuvalete bile gitmek istemiyor, ayrıca uykusundan da sıçrayarak uyanıyordu. Benim çocuğum hâlâ olayın etkisinden kurtulamadı" dedi. Kendi çocuğunun hâlâ hiçbir şey anlatmadığını, ancak arkadaşlarının anlatımından, ceza odası olarak top havuzu odasına bırakıldıklarını, büyük yaş grubundaki çocukların okulun alt katındaki bölüme kapatıldığını, küçük yaş grubu öğrencilerin ise uyku odasına kapatıldığını, zaman zaman şiddet de uygulandığını daha sonradan öğrendiğini söyledi.Ortaya çıkan belgeler ve rapor doğrultusunda Alperen Sakin'in ailesinin avukatlarının, davanın 20 Kasım Pazartesi günü yapılacak olan ikinci duruşmasında yeni taleplerde bulunacakları belirtildi. Avukatlar, rapordaki anlatımlardan dolayı hem müfettişlerin, hem de velilerin tanık olarak dinlenmesini isteyecek.