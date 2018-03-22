76 yaşında hayata gözlerini yuman Ingiliz bilim insanı Stephen Hawking’in yaşamını belirleyen ALS hastalığına ilişkin sıra dışı bir iddia ortaya atıldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; ABD’nin California Üniversitesi uzmanlarından Dr. Christopher Cooper, Hawking’e 21 yaşında yanlış teşhis konulduğunu iddia ederek, “ALS değil büyük ihtimalle çocuk felci hastasıydı. 55 yıl yaşaması ALS’nin özellikleri ile çelişiyor. Bu hastalık sadece Hawking’in kol, bacak ve boyun kaslarını etkilemiş. Bunlar tipik çocuk felci semptomlarıdır” diye konuştu.

KÜLLERİ NEWTON’IN YANINA GÖMÜLECEK

Öte yandan Hawking’in küllerinin İngiltere’nin başkenti Londra’daki Westminster Abbey’de, fizikçi Isaac Newton’un mezarının yanına gömüleceği açıklandı. Aynı yerde Charles Darwin’in de mezarı var. Rus astronomlar ise keşfettikleri yeni doğan bir karadeliğe Hawking’in adını verdi.

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