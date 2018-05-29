Alsancak Stadı 2. yarıya hazır

İzmir’in futbol tarihinde önemli bir yer tutan Alsancak Stadı’nın yeniden inşa edilen haliyle yeni sezonun devre arasında kapılarını açması bekleniyor. Çürük olduğu gerekçesiyle Ağustos 2014’te kapatılıp 2015 yılında yıkılan stadta yeniden inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İhaleyi 54 milyon 880 bin TL bedelle alan Metro Yapı, kaba inşaatı haziran ayı sonunda bitirmeyi planlıyor.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORLAR

HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten, tesiste 30 gün çalışıldığını ve yeni sezonun 2. yarısına yetiştirilme hedefi konduğunu söyledi. İnşaat ruhsatı geçen ay Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan çıkan stad için Dokuz Eylül Üniversitesi’yle protokol imzalanmıştı. Bu sayede üniversitenin stad bitişiğindeki arazisinde maç günleri için 427 araçlık otopark alanı oluşturuldu.