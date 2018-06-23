Alta - Asker maçı öncesi rakamlar

Norveç 2.Lig Grup 1 heyecanı devam ediyor. Alta, 24 Haziran 2018 Pazar günü Asker takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:00. 16 puanlı Alta 7. sırada bulunuyor, Asker 18 puana sahip ve 6. sırada. Alta son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Asker, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 204 kodlu maçı oynayanlar; Alta galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Asker galibiyet oranı 0.00.

Alta son haftadaki Skeid müsabasında 0-1 yenildi.

Asker ise Kjelsas maçında 4-1 kazandı.

Alta, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Alta, kendi sahasında 12 gol attı, 6 gol yedi.

Asker, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Asker 6 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.