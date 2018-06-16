Alta - Baerum karşılaşma önü

Alta ve Baerum, 17 Haziran 2018 Pazar günü Norveç 2.Lig Grup 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:00. Maç öncesi Alta 16 puanla 5. sırada, Baerum 10 puanla 10. sırada bulunuyor. Alta son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Baerum son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 235 kodlu maçı oynayanlar; Alta galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Baerum galibiyet oranı 0.00.

Alta son hafta oynanan Skeid maçında 0-1 yenildi.

Baerum ise Follo maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Alta, 12 gol attı ve 4 gol yedi.

Baerum, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Baerum, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.