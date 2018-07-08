Alta - Fredrikstad düellosu

Norveç 2.Lig Grup 1 maçında Alta ile Fredrikstad, 08 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:00. 22 puanlı Alta 6. sırada bulunuyor, Fredrikstad 23 puana sahip ve 3. sırada. Alta, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Fredrikstad, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 409. İddaa'da Alta kazanır 1.95, berabere biter 3.60, Fredrikstad kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Alta son haftadaki Fredrikstad müsabasında 1-0 kazandı.

Fredrikstad ise Alta karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Alta, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Alta, kendi sahasında 14 gol attı, 7 gol yedi.

Fredrikstad, dış sahada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fredrikstad 9 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.