Alta - Stabaek B karşılaşma önü

Norveç 2.Lig Grup 1 heyecanı devam ediyor. Alta, 03 Haziran 2018 Pazar günü Stabaek B takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:00. 12 puanlı Alta 6. sırada bulunuyor, Stabaek B 4 puana sahip ve 14. sırada. Alta son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Stabaek B, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 351 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Alta kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Stabaek B sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Alta son haftadaki Finnsnes müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Stabaek B ise Oppsal maçında 4-0 yenildi.

Alta, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 3 gol yedi.

Stabaek B, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Stabaek B, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.