Altach - Lask Linz sahaya çıkıyor

Altach ve Lask Linz, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Avusturya Bundesliga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:30. Maç öncesi Altach 34 puanla 8. sırada, Lask Linz 54 puanla 4. sırada bulunuyor. Altach, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Lask Linz, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 372 kodlu maçı oynayanlar; Altach galibiyet oranı 3.30, beraberlik oranı 3.20, Lask Linz galibiyet oranı 1.70. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Altach önceki hafta Mattersburg mücadelesinde 1-0 yenildi.

Lask Linz ise Rapid Vienna maçında 1-2 yenildi.

Altach, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Altach, kendi sahasında 22 gol attı, 18 gol yedi.

Lask Linz, dış sahada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lask Linz 18 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.