Altach - Lask Linz sahaya çıkıyor

Altach ve Lask Linz, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Avusturya Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:30. Maç öncesi Altach 34 puanla 8. sırada, Lask Linz 54 puanla 4. sırada bulunuyor. Altach son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Lask Linz, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 372. İddaa'da Altach kazanır 3.30, berabere biter 3.20, Lask Linz kazanır 1.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Altach önceki hafta Mattersburg mücadelesinde 1-0 yenildi.

Lask Linz ise Rapid Vienna karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Altach, 22 gol attı ve 18 gol yedi.

Lask Linz ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lask Linz, 18 gol atarken 16 gol yedi.