Altach - St. Polten maçı heyecanı

Avusturya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Altach, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü St. Polten takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:30. Maç öncesi Altach 37 puanla 8. sırada, St. Polten 11 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Altach, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. St. Polten son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 315. İddaa'da Altach kazanır 1.50, berabere biter 3.30, St. Polten kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Altach son haftadaki Mattersburg müsabasında 0-1 kazandı.

St. Polten, WAC karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Altach, 22 gol attı ve 20 gol yedi.

St. Polten, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 13 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda St. Polten 12 kez gol sevinci yaşadı, 39 kez topu ağlarında gördü.