Altach - Sturm Graz maçı ne zaman?

Altach ve Sturm Graz, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Avusturya Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:30. Maç öncesi Altach 37 puanla 8. sırada, Sturm Graz 69 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Altach, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Sturm Graz, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 272 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Altach kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.20, Sturm Graz sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Altach son haftadaki Rapid Vienna müsabasında 4-1 yenildi.

Sturm Graz ise Admira Wacker karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Altach, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Altach, kendi sahasında 23 gol attı, 23 gol yedi.

Sturm Graz ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 9 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sturm Graz, 31 gol atarken 27 gol yedi.