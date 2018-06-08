Cadde'nin haberine göre, gazetecilerin görüntülemek için izin istediği Altan Erkekli, "Kıyafetim çok uygun değil ancak sizi kırmayayım" diyerek poz verdikten sonra muhabirlerle kısa süre sohbet etti.

Bir televizyon kanalı için film çektiklerini belirten başarılı oyuncu, "Yazın vizyona girecek keyifli, güzel film çektik." dedi.



Ünlü oyuncu, "Tatil var mı?" sorularına ise "Bu aralar kendi işlerimizden çok çocuklarımızla ilgileniyoruz" cevabını verdi.

Efe, Can ve Ali isminde 3 oğlu olan 63 yaşındaki oyuncu, "En büyük oğlum Devlet Tiyatrosu'nda 100. oyununa çıkıyor, en küçüğü daha 1. sınıfta okumaya başlayacak. Hepsi yaşına göre, okulları, eğitimleri veya işleri bakımından başarılılar ve bizi mutlu ediyorlar. Bu aralar kendimizden çok onlarla vakit geçiriyoruz, bu mutlu anlarında yanlarında olmaya çalışıyoruz. Ondan sonra hep beraber tatil de yaparız" ifadelerini kullandı.

Muhabirlere teşekkür eden Altan Erkekli, daha sonra alışverişe kaldığı yerden devam etti.