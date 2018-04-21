HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, bir süre bekledikten sonra dışarıya çıkan ikili, yüzlerini saklamaya çalıştı.



Geçtiğimiz günlerde, Gördüm’ün 2012’de boşandığı Vahide Perçin ile tekrar evlilik kararı aldığı ve kızlarının ısrarı ile eski eşinin evine taşındığına dair haberler çıkmıştı.

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