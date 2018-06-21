HT Magazin'de yer alan habere göre, proje konusunda çok seçici olduğunu belirten usta oyuncu, “Diziler çok güzel başlıyor ama sonradan sıradanlaşıyor. Artık dizilerin hepsi birbirine benziyor. İyi bir projenin içinde yer alırsanız reyting korkusu yaşamazsınız” diye konuştu.

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