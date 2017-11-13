Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'ın yargılandığı davada tahliye talepleri reddedildi

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek, Fevzi Yazıcı ve Şükrü Tuğrul Özşengül katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Ahmet Altan ve Mehmet Altan ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Mahkeme Başkanı duruşmayı başlattıktan sonra mütalaasını açıklaması için sözü duruşma savcısına verdi.

AVUKATLAR DIŞARI ÇIKARILDI

DHA'nın aktardığına göre; Savcı söz almadan araya giren Altan kardeşlerin avukatı Ergin Cinmen, mütalaa açıklanmadan önce taleplerinin dinlenilmesini istedi.

Mahkeme başkanı da kendisine söz vermediğini belirterek, konuşmasını sürdürmesi halinde CMK uyarınca dışarı çıkartılacağı uyarısında bulundu. Cinmen'in konuşmasını sürdürmesi üzerine Mahkeme Başkanı, avukat Cinmen'in dışarı çıkartılması talimatını vererek duruşmaya ara verdi. Verilen yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından tekrar başlayan duruşmada yine cumhuriyet savcısı mütalaasını açıklamak üzereyken araya giren Altan kardeşlerin diğer avukatı Figen Çalıkuşu da taleplerinin olduğunu belirterek söz istedi. Deliller toplanmadan mütalaanın istenmeyeceğini anlatan Çalıkuşu, bunun usüle aykırı olduğunu savundu. Mahkeme başkanının söz vermeden konuşmaması yönünde uyardığı Çalıkuşu'nun konuşmasını sürdürmesi üzerine dışarı çıkartılmasına karar vererek duruşmaya yeniden ara verdi. Çalıkuşu da bunun üzerine, reddi hakim talebinde bulundu.

İkinci kez verilen yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından tekrar başlatılan duruşmada mahkeme başkanı mütalaasını açıklaması için duruşma savcısına söz verdi. Duruşma savcısı mütalaasını açıklamak isterken yine söz alan Altan kardeşlerin avukatlarından Ferhat Çağıl, reddi hakim taleplerinin olduğunu duruşmanın bu şekilde ilerlemeyeceğini söyledi. Çağıl, mahkeme başkanı tarafından konuşmasını sürdürmesi halinde dışarı çıkartılacağı yönünde uyarıldı. Çağıl'ın sözlerini sürdürmesi üzerine mahkeme heyeti duruşmaya üçüncü kez ara verdi. Verilen yaklaşık 15 dakikalık aradan sonra mahkeme heyeti savcının mütalaasını açıklamasının ardından herkese söz vereceğini belirterek savcısının sözünün kesilmemesini istedi.

4'ÜNCÜ KEZ ARA VERİLDİ

Savcıya tekrar mütalaasını açıklaması için söz verildiğinde bir taleplerinin olduğunu söyleyerek, araya giren Altan kardeşlerin avukatlarından Melike Polat, reddi hakim taleplerinin olduğunu anlatarak önce bu konuda bir karar verilmesi gerektiğini ifade etti. Mahkeme başkanı da kendisine söz verilmeden konuştuğunu belirttiği ve 3 kez uyardığı avukatı duruşma salonundan çıkartarak duruşmaya öğle arası verdi.

SAVCI, TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINI İSTEDİ

Davada esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için süre talep eden duruşma savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Daha sonra söz alan TBMM avukatı ile Ergenekon davası sanıklarından Hasan Ataman Yıldırım, katılma talebinde bulundu. Daha sonra mahkeme başkanı taleplere ilişkin beyanda bulunmaları için sözü tutuklu sanıklara verdi. İlk olarak Nazlı Ilıcak konuştu. Ilıcak, mahkeme heyeti üyelerinin bir kısmının değiştiğini anlatarak, bu durumun adil yargılama hakkına uygun olup olmadığını sordu. Nazlı Ilıcak, "İkinci duruşmada iki hakim üye değişmiş, savcı da değişmiş. Allah'a şükür bir tek siz kalmışsınız. Bugün de savcı ve bir üye değişmiş. Bu olağan birşey mi bilmiyorum ama bunun kayıtlara geçmesini istiyorum" dedi.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Nazlı Ilıcak, Ahmet ve Mehmet Altan'ın bulunduğu altısı tutuklu yedi sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tümünün tahliye taleplerini reddetti. Dosya mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet Savcısına gönderildi.

ZAMAN ZAMAN AĞLADI

Kendilerine ilişkin avukat görüşme kısıtlılığının sürdüğünü iddia eden Nazlı Ilıcak, zaman zaman göz yaşlarına hakim olamadı.

Ilıcak, "Attığım Tweetlerimde darbe karşıtı açıklamalar yaptım. Ve 'darbeyi lanetliyorum' dedim. Bütün hayatım boyunca darbelere karşı olmuş bir Nazlı Ilıcak olarak bunu içime sindiremiyorum. 27 Mayıs'tan beri darbelere karşıyım, bu berbat darbe gerçekleşiyor ben Bodrum'da haber alıyorum. Yok efendim 'Nazlı Ilıcak darbeciymiş', bunu kimseye anlatamazsınız" diye konuştu.

Ilıcak, 40 yıllık gazeteci olarak laik cumhuriyete karşı bir adımının olmadığını öne sürerek, mahkemeye gelen yazılara göre Bank Asya'da yüksek bir hesap hareketliliğinin bulunmadığını ve ByLock'a rastlanmadığının yer aldığını söyledi. Çok zor şartlar altında olduğunu belirten Ilıcak, "Yaşıma binaen de biran önce çok zor şartlar altında yaşadığımı belirterek tahliyemi istiyorum" dedi.

AHMET ALTAN: AİHM'E BAŞVURDUM

Daha sonra SEGBİS'le bulunduğu cezaevinden katılan Ahmet Altan ise davayla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduğunu, Birleşmiş Milletlerin de bu davada müdahil olduğunu anlatarak, "Raporda mahkemenin tiyatro olduğunu söyledi. Savcının ezbere dayalı tekrarını duyduğumda bir oyuncuyu izlediğimi düşündüm. Dosyaya hakim olmadığını söyleyerek tutukluluk istedi. Bir de adaletten söz ediliyor. Böyle bir ezberle hukuk olmaz. Böyle bir ezberle adalet olmaz. Benim söyleyeceğim bu kadar" diye konuştu.

dava

nazlı ılıcak

Altan kardeşler