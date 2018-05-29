Altay para arıyor

Altay’ın transfer yasağını kaldırabilmesi için eski futbolcularına Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşmiş 741 bin TL borcunu ödemesi gerekiyor. Ödeme yapmak için kaynak arayışını sürdüren siyah-beyazlı kulübün eski oyunculardan Serkan Silan, Selçuk Çalışır, Cahit Enes Katipoğlu, Burak Cengiz, Emrah Kaya, Abdülkadir Kuzey, Bedri Can Özdoğan, Koray İnan, Mithat Yaşar, Gökhan Çakır, Mesut Çaytemel ve Yunus Altun’la kesinleşmiş borcunun olduğu bildirildi.

LİSANS ÇIKARMAK İÇİN

HT Egeli'de yer alan habere göre, bu futbolcuların alacaklarında indirime gitme konusunda yapılan tekliflere yanaşmadığı iddia edildi. Altay, geride bıraktığımız sezon devre arasında transfer tahtası kapalı olması nedeniyle takviye yapamamasına rağ- men 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk ipini göğüsledi. Yönetim iç transfer görüşmelerini tamamladıktan sonra dış transferde anlaşacağı isimlere lisans çıkarabilmek için yasağı kaldırarak transferin önünü açmayı planlıyor.