Altay, 'Hadi Be' programında Emre Saygı'nın sorularını yanıtladı.
Altay, konser temposuyla ilgili soruya, “Yılın yarısına yakın sahnedeyim. Özellikle düğün sahnelerimiz efsane. Düğün öncesinde bir toplantı yapıyoruz, kişilerin şahsına münhasır bir program olmasını sağlıyoruz" yanıtını verdi.
"SAÇ EKTİRMEYİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM"
Ünlü şarkıcı, bir seyirciden gelen “Hiç saç ektirmeyi düşündünüz mü?” sorusunu, "Hiçbir zaman düşünmedim. Saç ektirmemi düşünen arkadaşlarım oldu. Ama ben öyle bir şey istemiyorum. Ben çok rahatım böyle. Yıkıyorum, çıkıyorum" şeklinde cevapladı.
"ŞARKI YAZIYORUM, 'SEN BUNU EVDE ÇAL' DİYORLAR"
Altay, şarkı yazıp yazmadığı sorusuna verdiği yanıtla güldürdü: Şarkı yazıyorum ama beğenip projelerin içine almıyoruz. Ben çok beğeniyorum yazdığım şarkıyı, dinletiyorum arkadaşlara. 'Abi sen bunu evde çal, kendin dinle. Albüme koyma' diyorlar. Şu ara bu durumdayım.
Sahne öncesi ritüellerini şöyle anlatan Altay, "Benim bir duam var, onu ederim ve sahneye çıkarım. Eğer müsaitsem sporumu yapmadan asla sahneye çıkmam. Yürüyüşümü yaparım, nefesimi açarım" şeklinde konuştu.
"SAHNEYE BENİM YERİME BAŞKASI ÇIKTI, SEYİRCİ ANLAMADI"
Altay, kendisine çok benzeyen bir hayranının fotoğrafını görünce şu açıklamayı yaptı:
“Benim her yerde bir dublörüm, bir benzerim var. Bir gün Keops’ta sahneye çıkıyorum, bir arkadaşım geldi. Bandanayı bağladık ona, ben diye sahneye çıktı. Ben de yukarıdan diğer mikrofonla şarkı söylüyorum. Alkış kıyamet koptu."
Hayranlarının kendisiyle fotoğraf çektirmek istemeleri hakkında ne düşündüğü sorusu üzerine ünlü şarkıcı, "Bu bir lütuf diye düşünüyorum. Onların bize bahşettiği bir lütuf. Dünyanın en güzel duygusu olduğunu düşünüyorum. Hiç kimseyi kırmam, herkesle çektiririm. Gerekirse bu programdan sonra 1 saat daha kalır fotoğraf çektiririm. Onlar çektirmek istemezlerse bir sıkıntı var demektir" ifadelerini kullandı.
"TAM BİR MUTFAK FARESİYİM"
Altay, yemek yemeyi çok sevdiğini söyledi: Boğa burcuyum, hiç yemek ayırt etmem. Her şeyi çok severim. Ama akşam saat 10’dan sonra yemek yemem. Ben bir mutfak faresiyim. Yemek yapmayı da çok severim. Pilav yapmak zordur, ben çok iyi pilav yaparım, parmaklarınızı yersiniz. Yemek yapmayı da severim ama yemek yemek kadar güzel bir şey dünyada yoktur herhalde. Çok da keyifli yemek yerim.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.