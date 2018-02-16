Altay, 'Hadi Be' programında Emre Saygı'nın sorularını yanıtladı.

Altay, konser temposuyla ilgili soruya, “Yılın yarısına yakın sahnedeyim. Özellikle düğün sahnelerimiz efsane. Düğün öncesinde bir toplantı yapıyoruz, kişilerin şahsına münhasır bir program olmasını sağlıyoruz" yanıtını verdi.

"SAÇ EKTİRMEYİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Ünlü şarkıcı, bir seyirciden gelen “Hiç saç ektirmeyi düşündünüz mü?” sorusunu, "Hiçbir zaman düşünmedim. Saç ektirmemi düşünen arkadaşlarım oldu. Ama ben öyle bir şey istemiyorum. Ben çok rahatım böyle. Yıkıyorum, çıkıyorum" şeklinde cevapladı.



"ŞARKI YAZIYORUM, 'SEN BUNU EVDE ÇAL' DİYORLAR"

Altay, şarkı yazıp yazmadığı sorusuna verdiği yanıtla güldürdü: Şarkı yazıyorum ama beğenip projelerin içine almıyoruz. Ben çok beğeniyorum yazdığım şarkıyı, dinletiyorum arkadaşlara. 'Abi sen bunu evde çal, kendin dinle. Albüme koyma' diyorlar. Şu ara bu durumdayım.

Sahne öncesi ritüellerini şöyle anlatan Altay, "Benim bir duam var, onu ederim ve sahneye çıkarım. Eğer müsaitsem sporumu yapmadan asla sahneye çıkmam. Yürüyüşümü yaparım, nefesimi açarım" şeklinde konuştu.



"SAHNEYE BENİM YERİME BAŞKASI ÇIKTI, SEYİRCİ ANLAMADI"

Altay, kendisine çok benzeyen bir hayranının fotoğrafını görünce şu açıklamayı yaptı:



“Benim her yerde bir dublörüm, bir benzerim var. Bir gün Keops’ta sahneye çıkıyorum, bir arkadaşım geldi. Bandanayı bağladık ona, ben diye sahneye çıktı. Ben de yukarıdan diğer mikrofonla şarkı söylüyorum. Alkış kıyamet koptu."

Hayranlarının kendisiyle fotoğraf çektirmek istemeleri hakkında ne düşündüğü sorusu üzerine ünlü şarkıcı, "Bu bir lütuf diye düşünüyorum. Onların bize bahşettiği bir lütuf. Dünyanın en güzel duygusu olduğunu düşünüyorum. Hiç kimseyi kırmam, herkesle çektiririm. Gerekirse bu programdan sonra 1 saat daha kalır fotoğraf çektiririm. Onlar çektirmek istemezlerse bir sıkıntı var demektir" ifadelerini kullandı.

"TAM BİR MUTFAK FARESİYİM"

Altay, yemek yemeyi çok sevdiğini söyledi: Boğa burcuyum, hiç yemek ayırt etmem. Her şeyi çok severim. Ama akşam saat 10’dan sonra yemek yemem. Ben bir mutfak faresiyim. Yemek yapmayı da çok severim. Pilav yapmak zordur, ben çok iyi pilav yaparım, parmaklarınızı yersiniz. Yemek yapmayı da severim ama yemek yemek kadar güzel bir şey dünyada yoktur herhalde. Çok da keyifli yemek yerim.