Altay Tankı ihalesi 3 ay içinde tamamlanacak

Altay Tankı projesinde, Türkiye'nin hedefi ihaleyi 3 ay içinde tamamlamak. 250'si opsiyonlu olmak üzere 500 adetlik seri üretim için çıkılan ihalede üç teklif alındı.

Bloomberg International'a konuşan üst düzey bir yetkili, üç şirketin teklif evraklarının değerlendirilmesinin uzun süreceğini, ancak en fazla 3 ay içinde ihalenin sonuçlanacağını söyledi.

Tankın motoru konusunda Türkiye'nin bir endişesinin bulunmadığını da kaydeden yetkili, Almanya'dan olumsuz yanıt gelmesi halinde alternatiflerin değerlendirileceğini söyledi.

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