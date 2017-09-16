Altay tankında Alman kilidine İngiliz anahtarı!

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre; Altay tankının prototip üretiminde Alman MTU motoru kullanılmıştı. Seri üretimde de MTU motorlarının kullanılması planlanıyordu. Ancak Almanya’nın Türkiye’ye yönelik tehditkâr tavırları, soru işaretlerine neden olunca, tank motoru konusunda alternatif arayışı başladı.

TÜRKİYE'DE ÜRETİME YEŞİL IŞIK

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) İngiliz Caterpillar firması ile görüşmelere başladı. SSM ile Caterpillar firması arasındaki ilk temas Ankara’da, ikinci temas İngiltere’de düzenlenen DSEI savunma sanayii fuarında gerçekleştirildi. İngiliz firmasının, Altay tankında kullanılmak üzere yeni nesil “CV12” tipi motoru teklif ettiği belirtildi. İngiliz yetkililer, bu motorun Türkiye’de üretilmesine de olumlu baktıklarını bildirdi. Aynı motor İngiliz ordusu için üretilen Challenger tanklarında da kullanılıyor.

HEDEF 1000 YERLİ TANK

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için ilk pakette 250 Altay tankı üretilmesi öngörülüyor. Uzun vadede toplam 1000 tank üretilmesi hedefleniyor. Altay tankının prototip üretimini Koç Grubu’na bağlı OTOKAR gerçekleştirdi. Ancak seri üretim için OTOKAR ile sözleşme imzalanmadı. Seri üretim ihalesinde OTOKAR, BMC’nin yer aldığı Alman ortaklı RBSS konsorsiyumu ve Türk-İngiliz ortaklığı FNSS ile yarışıyor.

EKSEN DEĞİŞİKLİĞİ

Türkiye; milli gemi, milli denizaltı, milli tank gibi projelerin güç grubu üretiminde uzun yıllardır Almanya ile işbirliği yapıyordu. Diplomatik gelişmeler bu kez İngiltere ile yeni bir pencere açılmasına vesile oldu ve motor teknolojisinde İngiltere ile işbirliğine yönelim başladı. Türkiye ile İngiltere, “TF-X” olarak adlandırılan Türkiye’nin milli savaş uçağı projesinde de işbirliği yapıyor. Milli savaş uçağının motoru İngiltere’den teknoloji desteği alınarak geliştirilecek.