Altay tankında Alman kilidine İngiliz anahtarı!

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre; Altay tankının prototip üretiminde Alman MTU motoru kullanılmıştı. Seri üretimde de MTU motorlarının kullanılması planlanıyordu. Ancak Almanya’nın Türkiye’ye yönelik tehditkâr tavırları, soru işaretlerine neden olunca, tank motoru konusunda alternatif arayışı başladı.
TÜRKİYE'DE ÜRETİME YEŞİL IŞIK
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) İngiliz Caterpillar firması ile görüşmelere başladı. SSM ile Caterpillar firması arasındaki ilk temas Ankara’da, ikinci temas İngiltere’de düzenlenen DSEI savunma sanayii fuarında gerçekleştirildi. İngiliz firmasının, Altay tankında kullanılmak üzere yeni nesil “CV12” tipi motoru teklif ettiği belirtildi. İngiliz yetkililer, bu motorun Türkiye’de üretilmesine de olumlu baktıklarını bildirdi. Aynı motor İngiliz ordusu için üretilen Challenger tanklarında da kullanılıyor.
HEDEF 1000 YERLİ TANK
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için ilk pakette 250 Altay tankı üretilmesi öngörülüyor. Uzun vadede toplam 1000 tank üretilmesi hedefleniyor. Altay tankının prototip üretimini Koç Grubu’na bağlı OTOKAR gerçekleştirdi. Ancak seri üretim için OTOKAR ile sözleşme imzalanmadı. Seri üretim ihalesinde OTOKAR, BMC’nin yer aldığı Alman ortaklı RBSS konsorsiyumu ve Türk-İngiliz ortaklığı FNSS ile yarışıyor.
EKSEN DEĞİŞİKLİĞİ
Türkiye; milli gemi, milli denizaltı, milli tank gibi projelerin güç grubu üretiminde uzun yıllardır Almanya ile işbirliği yapıyordu. Diplomatik gelişmeler bu kez İngiltere ile yeni bir pencere açılmasına vesile oldu ve motor teknolojisinde İngiltere ile işbirliğine yönelim başladı. Türkiye ile İngiltere, “TF-X” olarak adlandırılan Türkiye’nin milli savaş uçağı projesinde de işbirliği yapıyor. Milli savaş uçağının motoru İngiltere’den teknoloji desteği alınarak geliştirilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.