Altay’a 2 Portekizli

Portekizli golcü Marco Paixao’yu İzmir’e getiren Altay, sağ kanat Pedro Eugenio’nın da peşine düştü. Geçen sezon Bulgaristan ekibi PFC Beroe’de forma giyen 28 yaşındaki Portekizli 31 maçta 16 gol attı, 6 da asist yaptı.

BENFİCA ALTYAPISINDAN

HT Egeli'de yer alan habere göre, Benfica altyapısında yetişen ve daha önce Portekiz U17 ve U18 Milli Takımı formasını terleten Pedro, Bulgaristan’da Haskovo, Cherno More Varna ve Vereya Stara Zagora kulüplerinde görev aldı.