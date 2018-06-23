Altay’da Kappel ve Metin tamam

Dış transferde ilk olarak Bulgaristan’ın Zagora takımından stoper Ivan Ivanov’u renklerine bağlayan 1. Lig ekibi Altay, eski futbolcusu Metin Yüksel ve Denizlisporlu Leandro Kappel’le 2 yıllığına anlaştı. Metin, eski takımı Altay’a 4 yıl sonra dönerken, ülkemizde 2 sezondur Denizlispor’da oynayan Surinam asıllı Hollandalı Kappel de siyah-beyazlı oldu.

TÜRKAN’A TEKLİF

HT Egeli'de yer alan habere göre, iç transferde golcüsü Murat Uluç’la nikah tazeleyen Altay, sözleşmesi sona eren Murat Türkkan’a teklfini sundu. Deneyimli stoperden cevap bekleyen siyah-beyazlılar orta saha oyuncusu Ferhat’tan da yıllık ücretinde indirime gitmesini istedi. Orta sahada görev yapan Ferhat’ın fedakarlık yaptığı, alacağı fiyatı düşürdüğü vurgulandı.