Altay’dan çok özel kupa

Altay’ın sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Ulusal Down Sendromu Derneği’yle farkındalık yaratmak amacıyla 2 aydır sürdürdüğü futbol organizasyonunun finali, takım kaptanı Murat Uluç ve Furkan’ın katılımıyla gerçekleşti. Down sendromlu gençler, Altaylı iki futbolcunun katıldığı törenle kupa ve madalyalarına kavuştu.

REHA ERGİNER İDDİASI

Altay Vizyon Futbol Okulu’nda gerçekleşen etkinlikte Ulusal Down Sendromu Derneği Başkanı Şevket Cihan’ın 8 yaşındaki oğlu Ege’nin klasik haline gelen 3’lü çektirmesi ve “Büyük Altay” tezahüratı yaptırması organizasyona renk kattı. Öte yandan siyah-beyazlıların teknik direktörlük için Reha Erginer’i gündemine aldığı öğrenildi.