İZMİR’DE BAŞLADI

1. Lig ekibi Altay, eski futbolcusu Metin Yüksel’e kanca attı. Geçen sezonun ilk yarısında Manisaspor’da ikinci devrede ise Erzurumspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Erzurum temsilcisiyle Play-Off’tan Süper Lig’e yükselme sevinci yaşadı. Metin, futbola başladığı Altay’da 2009’da profesyonel oldu ama 1. Lig’de fazla şans bulamadı.

SAKATLIK YAŞADI

Önce Tepecikspor’a daha sonra K.Maraşspor’a kiralanan Metin, 2012- 13’te Altay’daydı. Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle bir sonraki yıl sadece 2 maçta oynayan, ilgisizlikten yakınarak sözleşmesini tek taraflı fesheden Metin, daha sonra Manisaspor’un yolunu tuttu. Metin, 3.5 sezon geçirdiği Manisaspor’da küme düşme ve şampiyonluk yaşadı.