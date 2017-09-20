Alternatifbank'ın yeni Genel Müdürü Kaan Gür oluyor

Reuters'ın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Katar sermayeli Alternatifbank'ta Genel Müdür görevine Akbank Genel Müdür yardımcılığı pozisyonundan geçen hafta ayrılan Kaan Gür getiriliyor.

Bankanın mevcut durumda Genel Müdürlük görevini Müge Öner yürütüyordu.

Konuya yakın bir kaynak yaptığı değerlendirmede, "Kaan Gür Alternatifbank'ın yeni genel müdürü olarak görev yapacak" dedi.

Gür'ün Akbank Ticari Bankacılık İş Birimi'nden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevinden Cuma günü ayrıldığı KAP'a

açıklanmıştı.

Alternatifbank'ın tamamı Katar merkezli The Commercial Bank'a ait bulunuyor.