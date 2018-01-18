ABD'nin JAMA İç Hastalıkları Dergisi'nde yayınlanan Kaiser Permanente araştırması, 1985 yılında 18-30 yaşları arasında yaklaşık 5 bin erişkin yaşta olan kadınların Genç Yetişkinlerde Koroner Arter Riskin Gelişimi (CARDIA) çalışmasındaki verilerini analiz etti.

30 yıl boyunca, her kadının en az biri doğum yaptı ve kadınlara CARDIA protokolü altında düzenli olarak diyabet taraması yapıldı. Katılımcılar aynı zamanda diyet ve fiziksel aktivite gibi yaşam tarzlarıyla çocuklarını emzirme sürelerini de belirtti.

Araştırma sonucuna göre altı ay veya daha fazla emziren kadınların, emzirmeyenlere olanlara diyabet 2 gelişme riskinde yüzde 47'lik bir azalma olduğunu gösterdi. Altı ay veya daha az emziren kadınlarda ise diyabet riskinde yüzde 25'lik bir azalma olduğu ortaya çıktı. Yeni bulgularla birlikte emzirmenin yumurtalık kanseri riskini azaltmak da dahil olmak üzere anne ve bebekleri için koruyucu etkilere sahip olduğu tespit edildi.

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