Isparta'da merkeze bağlı Aliköy'ün hemen girişinde Hatıp Dede Türbesi'nin altındaki 700 yıllık tarihi hamam hikâyesiyle ilgi çekiyor.
Rivayete göre, Aliköy'de her harman ve hasat dönemi, kadınlar gelenekleri gereği şehre hamama giderlermiş. Hatıp Dede'nin kızı da hamama gidermiş. Ancak şehrin kadınları, kızı köylü diye hor görüp yıkanmasını istememiş. Bunun üzerine köye dönen kız, başından geçenleri babasına anlatmış.
Hatıp Dede kızını dinledikten sonra, "Üzülme sen kızım, ben senin için hamam yaparım" demiş. Ve Hatıp Dede, bütün köyü toplamış, bir gecede Aliköy'de yaşadıkları evin altına hamam yapmışlar. Hamamın yapıldığından habersiz köylüler ise gördükleri karşısında çok şaşırmış.
Yıllar sonra Hatıp Dede ve ailesi vefat etmiş. Köylüler Hatıp Dede'nin ve ailesinin mezarını da evlerinin içine yapmış. Bugün üzerinde Hatıp Dede Türbesi yazılı ev, altında da kızı için yapılan 700 yıllık tarihi hamamla sapasağlam ayakta duruyor.
'KÖYÜMÜZDE KOLAY KOLAY BOŞANMA OLMAZ'
DHA'nın haberine göre Aliköy'deki Alevi dedesi Hatıp Aksu, Horasan erenlerinden olduğuna inanılan Hatıp Dede'nin ve türbenin hikâyesini şöyle anlattı:
"Hatıp Dede'nin kerameti, evlilik üzerine olduğu bilinir. Kavga eden aileler burada barışır. Buraya Türkiye'nin her yerinden gelirler. Dua eder, dilek ve temennide bulunurlar. Evlilikleri düzelenler de döner kurban keser.
Bizim köyümüzde de kolay kolay boşanma olmaz. Pirimizin kızının şehirde hor görülmesi üzerine burada türbenin altında bulunan tarihi hamam bir gecede yapılmıştır. Köyümüzde evlenen her çift bu hamama gelir, abdest alır ardından türbede dua eder. Bu türbede abdest alıp dua eden tüm çiftler mutlu, mesut evlilik sürmektedirler."
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