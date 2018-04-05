İKO Başkanı Mustafa Atayık yaptığı açıklamada, 5-6 ay önce oda başkanlığına aday olduklarını duyurduklarını, o günden bu yana sektörün sorunlarını titiz bir incelemeyle ortaya çıkardıklarını söyledi. Daha önce de sektörün sorunları hakkında bilgi sahibi olduklarını, adaylık ile birlikte araştırmalarını derinleştirdiklerini ifade eden Atayık, yaklaşık 2 hafta önce gerçekleşen seçimde yönetimi kazandıklarını anımsattı.
Yeni dönemde yapmayı planladıkları hedeflere değinen Atayık, halihazırda kuyumculuk sektöründe kredi kartına en fazla 4 taksit uygulaması bulunduğunu, bunu artırmak için bir süredir çalışma yaptıklarını anlattı. Atayık, 4 taksitin yeterli olmadığını belirterek, "Çünkü bizim ürettiğimiz, sattığımız ürünler çok değerli emtialar. Değerleri günden güne de artıyor. İnsanların cebine nakit para koyup bu ürünü alması çok zorlaştı. Kredi kartı taksitleri düşük olunca insanlar bu sektördeki alımlarında kısıntıya gitti." ifadelerini kullandı.
Bu kısıntı sonrası satışların, dolayısıyla üretimin gerilediğini, zincirleme olarak mağazacıların, toptancıların ve atölyecilerin etkilendiğini, dolayısıyla işsizliğe de neden olduğunu anlatan Atayık, "Kuyumculukta taksit sorununu çözdük. Bankalarla anlaştık, yakın zamanda deklare edeceğiz. Altın, takı, mücevher almak isteyen bir müşteri, banka kredisi yoluyla istediği kadar taksit yapabilecek. 12 ay mı istiyor, 24 ay mı istiyor? Tüketici, ödeme gücüne göre taksit yaptırabilecek" diye konuştu.
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"TÜM İŞLEM YAKLAŞIK 37 SANİYE SÜRECEK"
Mustafa Atayık, bankaların kuyumcuların sistemine bir program yükleyerek gerekli altyapıyı oluşturacağını, bu sistemin halihazırda bazı elektronik mağazalarında uygulandığını söyledi.
Kuyumcuya giden vatandaşın, gerekli bilgileri verdiği anda bankaya gitmeden sadece 37 saniyede kendisine ne kadarlık taksitli kredi çıkacağını öğreneceğini ifade eden Atayık, kuyumcuların, müşterinin TC numarasını alarak sisteme gireceğini ve bankanın ne kadar taksitli kredi vereceğini öğrenebileceğini bildirdi.
Atayık, "Müşteri, sadece kimlik numarasını vererek ve ilgili formu imzalayarak bankaya gitmeden yaklaşık 37 saniyede istediği kadar taksitle alışverişini yapıp gidebilecek." dedi.
Taksitlendirmede faiz oranının ne kadar olacağına ilişkin de Atayık, "Bankalarla bu konu üzerinde son görüşmelerimizi yapıyoruz. Özellikle 12 aya kadarlık kısımda kredi kartlarından daha düşük oranlarla taksit yapılabileceğini düşünüyorum. Bu taksit sayısı 36 aya kadar çıkabilecek." diye konuştu.
"YILLIK BAZDA SATIŞLAR EN AZ 2 KAT ARTACAK"
İKO Başkanı Atayık, bankaların bu konuda çok istekli olduğunu ve 2-3 banka ile görüşmelerini sürdürdüklerini ifade ederek, uygulamayı tüm Türkiye'ye yaymayı hedeflediklerini söyledi. Atayık, mücevher sektöründe 350-400 bin kişinin istihdam edildiğini, yıllık 4 milyar dolar düzeyinde resmi ihracat yapıldığını ve iç pazarın yaklaşık 7-8 milyar dolar düzeyinde olduğunu bildirdi.
4 yıl önce kuyumculukta taksitler kaldırıldığında sektörün büyük kan kaybına uğradığını savunan Atayık, "Bu kredili taksit sistemi geldiğinde ciddi satış artışı yaşanacak. Yıllık bazda satışlar en az 2 kat artacak. Kuyumcuların da, vatandaşın da yüzü gülecek" dedi.
Atayık, sistemin bu ay sonuna kadar hayata geçmesinin beklendiğini söyledi.
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